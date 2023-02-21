Петрова (Савкина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Савкина) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1957

Сын: Петров Сергей Павлович

Отец ребёнка: Петров Павел Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аснач Любовь Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Юрий Павлович

Отец ребёнка: Петров Павел Титович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Павел Титович

Смерть
Неизвестно
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