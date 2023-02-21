Петрова (Савкина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1957
Отец ребёнка: Петров Павел Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аснач Любовь Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Юрий Павлович
Отец ребёнка: Петров Павел Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Павел Титович
Смерть
Неизвестно