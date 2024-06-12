Прасковья (старшая) Алексеевна 14.10.1793 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья (старшая) Алексеевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.10.1793 ст.

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
14.10.1793 ст.

Отец: Алексей Михайлович

Мать: Катерина / Екатерина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.10.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Праскева Алексеевна Источник: Архив Государственн... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 1 год 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Д... Показать все
Смерть
После 1795

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