Прасковья (старшая) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1793 ст.
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1793 ст.
Отец: Алексей Михайлович
дата крещения - 14.10.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Праскева Алексеевна Источник: Архив Государственн... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 1 год 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Д... Показать все
Смерть
После 1795