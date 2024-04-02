Яковлева (Саксина) Акулина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Саксина) Акулина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1884

Дата смерти

04.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1884

Отец: Саксин Федот Дмитриевич

Мать: Саксина Прасковья (Пелагия)

Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Яковлев Илия Герасимов

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
06.01.1905

Сын: Яковлев Иван Герасимов

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: Маркова Галина (Агафья) Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: Кожеватова Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
01.12.1911

Дочь: Квасова Валентина Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
12.04.1915

Сын: Яковлев Василий Герасимов

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
31.07.1916

Дочь: Кирпищикова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
12.06.1919

Дочь: Соловьева Антонина Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Герасим Макарович

Смерть
04.12.1945
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