Яковлева (Саксина) Акулина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1884
Дата смерти04.12.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1884
Рождение ребёнка
19.07.1903
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Рождение ребёнка
06.01.1905
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Рождение ребёнка
04.02.1907
Дочь: Маркова Галина (Агафья) Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: Кожеватова Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: Квасова Валентина Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Рождение ребёнка
12.04.1915
Сын: Яковлев Василий Герасимов
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Рождение ребёнка
31.07.1916
Дочь: Кирпищикова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Рождение ребёнка
12.06.1919
Дочь: Соловьева Антонина Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1945