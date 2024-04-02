Саксин Федот Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Саксин Дмитрий Герасимов
Рождение ребёнка
12.07.1884
Дочь: Яковлева Акулина Федотовна
Мать ребёнка: Саксина Прасковья (Пелагия)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саксин Тимофей
Работа или профессия
Неизвестно
Пимокаты
Смерть
Неизвестно