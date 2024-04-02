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Саксин Федот Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Саксин Дмитрий Герасимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1884

Дочь: Яковлева Акулина Федотовна

Мать ребёнка: Саксина Прасковья (Пелагия)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Прасковья (Пелагия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саксин Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Пимокаты
Смерть
Неизвестно
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