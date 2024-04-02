Яковлев Герасим Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1903
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна
Рождение ребёнка
06.01.1905
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна
Рождение ребёнка
04.02.1907
Дочь: Маркова Галина (Агафья) Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: Кожеватова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: Квасова Валентина Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна
Рождение ребёнка
12.04.1915
Сын: Яковлев Василий Герасимов
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна
Рождение ребёнка
31.07.1916
Дочь: Кирпищикова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна
Рождение ребёнка
12.06.1919
Дочь: Соловьева Антонина Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920