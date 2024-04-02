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Яковлев Герасим Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Яковлев Илия Герасимов

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна

Рождение ребёнка
06.01.1905

Сын: Яковлев Иван Герасимов

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна

Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: Маркова Галина (Агафья) Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна

Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: Кожеватова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна

Рождение ребёнка
01.12.1911

Дочь: Квасова Валентина Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна

Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна

Рождение ребёнка
12.04.1915

Сын: Яковлев Василий Герасимов

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна

Рождение ребёнка
31.07.1916

Дочь: Кирпищикова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна

Рождение ребёнка
12.06.1919

Дочь: Соловьева Антонина Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева Акулина Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Акулина Федотовна

Смерть
1920
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