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Балахнин Кирилл Алексеевич

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Место рождения

село Шалкино Саратовская обл.

Дата рождения

13.06.1917

Дата смерти

14.02.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

село Шалкино Саратовская обл.
Рождение ребёнка
01.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Осиповна

Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Осиповна

Смерть
14.02.1997
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
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