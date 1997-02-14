Балахнин Кирилл Алексеевич
Место рождениясело Шалкино Саратовская обл.
Дата рождения13.06.1917
Дата смерти14.02.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
село Шалкино Саратовская обл.
Рождение ребёнка
01.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Осиповна
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Осиповна
Смерть
14.02.1997
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.