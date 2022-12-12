село Шалкино, село Шалкино, Павловский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Шалкино

Павловский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
2009Шалкино (Никольское), с. каз.при рч. Коломантае.70745514241515Церковь православная 1. Училище. Ярмарка 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Шалкинская волость
1055. Шалкино (Никольское), село бывшее государственное, при речке Колмантае, дворов 558, жителей 3511, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь правосла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Павловский район
30452Шалкиносело52°38'с.ш.47°04'в.д.N-38-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Павловский муниципальный район, Павловское городское поселение
73632151121с Шалкиносело
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