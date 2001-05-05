(Кошелева) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кошелева) Анна Осиповна

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Место рождения

Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.

Дата рождения

05.11.1916

Дата смерти

05.05.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1917 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1916

Отец: Кошелев Осип Данилович

Мать: Евдокия

Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Рождение ребёнка
26.06.1938

Дочь: Миронова Валентина Кузьминечна

Отец ребёнка: Костерин Кузьма Иванович

Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костерин Кузьма Иванович

Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Рождение ребёнка
01.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балахнин Кирилл Алексеевич

Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балахнин Кирилл Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Костерин Кузьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костерин Кузьма Иванович

Смерть
05.05.2001
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Похороны
Неизвестно
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
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