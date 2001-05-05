(Кошелева) Анна Осиповна
Место рожденияЧеркасское Вольский р-н Саратовская обл.
Дата рождения05.11.1916
Дата смерти05.05.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1916
Отец: Кошелев Осип Данилович
Мать: Евдокия
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Рождение ребёнка
26.06.1938
Дочь: Миронова Валентина Кузьминечна
Отец ребёнка: Костерин Кузьма Иванович
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костерин Кузьма Иванович
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Рождение ребёнка
01.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балахнин Кирилл Алексеевич
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2001
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Похороны
Неизвестно
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.