Гахов Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1888
Дата смерти23.11.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1888
Отец: Гахов Иван
Мать: не указана
Родился в Курской губернии, Обоянский уезд, село (точное название не известно, вроде Чистый Ключ)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1908
Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
19.05.1914
Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
15.12.1919
Дочь: Гахова Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
21.11.1923
Дочь: Прусова (Гахова) Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
02.09.1926
Дочь: Гахова Валентина Гавриловна
Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
27.04.1929
Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна
Смерть
23.11.1979