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Гахов Гаврила Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1888

Дата смерти

23.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1888

Отец: Гахов Иван

Мать: не указана

Родился в Курской губернии, Обоянский уезд, село (точное название не известно, вроде Чистый Ключ)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
08.06.1908

Сын: Гахов Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
19.05.1914

Сын: Гахов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
15.12.1919

Дочь: Гахова Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
21.11.1923

Дочь: Прусова (Гахова) Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
02.09.1926

Дочь: Гахова Валентина Гавриловна

Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Гахов Виталий Гаврилович

Мать ребёнка: Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна

Смерть
23.11.1979

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