Гахов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гахов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гахов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гахов Пантелей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Гахов Гаврила Иванович

Мать ребёнка: не указана

Родился в Курской губернии, Обоянский уезд, село (точное название не известно, вроде Чистый Ключ)
Смерть
Неизвестно

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