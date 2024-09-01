Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1888
Дата смерти01.09.1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1888
Отец: Цимбалистов Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1908
Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1914
Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1919
Дочь: Гахова Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1923
Дочь: Прусова (Гахова) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1926
Дочь: Гахова Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1929
Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович
Смерть
01.09.1970