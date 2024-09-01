Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гахова (Цимбалистова) Анна Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1888

Дата смерти

01.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1888

Отец: Цимбалистов Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гахов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1908

Сын: Гахов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1914

Сын: Гахов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1919

Дочь: Гахова Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1923

Дочь: Прусова (Гахова) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1926

Дочь: Гахова Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Гахов Виталий Гаврилович

Отец ребёнка: Гахов Гаврила Иванович

Смерть
01.09.1970

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