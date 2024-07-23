Сорокин Дементий Иванович
Место рожденияд. Полутовская
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ордина Татьяна Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Татьяна Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сорокин Прокопий Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
д. Полутовская
Смерть
Неизвестно