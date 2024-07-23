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Сорокин Дементий Иванович

Место рождения

д. Полутовская

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сорокин Иван Ларионович (Младший)

Мать: Сорокина Марфа Артемьевна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сорокин Егор Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сорокин Ермил Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ордина Татьяна Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Татьяна Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сорокин Прокопий Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Полутовская
Смерть
Неизвестно

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