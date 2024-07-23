Сорокин Иван Ларионович (Младший)
Место рожденияд. Полутовская
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Сорокин Ларион Семёнович
Мать: ?
д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сорокин Дементий Иванович
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна
д. Полутовская
Смерть
Неизвестно