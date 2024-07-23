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Сорокин Иван Ларионович (Младший)

Место рождения

д. Полутовская

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Сорокин Ларион Семёнович

Мать: ?

д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Марфа Артемьевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сорокин Дементий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сорокин Яков Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Марфа Артемьевна

д. Полутовская
Смерть
Неизвестно

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