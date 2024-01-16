Сорокин Егор Дементьевич
Место рожденияд. Полутовская
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Сорокин Дементий Иванович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Сорокина Параскева Акимовна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сорокин Александр Егорович
Мать ребёнка: Сорокина Параскева Акимовна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Сорокина Параскева Акимовна
д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Полутовская
Смерть
Неизвестно