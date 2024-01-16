Сорокин Егор Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Егор Дементьевич

Место рождения

д. Полутовская

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сорокин Дементий Иванович

Мать: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сорокин Савва Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Параскева Акимовна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сорокин Александр Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Параскева Акимовна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сорокин Иван Егорович

Мать ребёнка: Сорокина Параскева Акимовна

д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Параскева Акимовна

д. Полутовская
Смерть
Неизвестно
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