Мухина Ксенья Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Мухина Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Мухин Яков Исакович
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Мухин Яков Исакович
ГАСО, 24-25-330, 25об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Яков Исакович
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно