Мухина Ксенья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Ксенья Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Мухина Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Мухин Яков Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Мухин Анисим Яковлевич

Отец ребёнка: Мухин Яков Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Яков Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно
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