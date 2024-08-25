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Бондарева Гликерия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

02.08.1919

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Григорий

Мать: Жена Григория

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бондарев Василий Фомич

Отец ребёнка: Бондарев Фома Федорович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.02.1875

Сын: Бондарев Федор Фомич

Отец ребёнка: Бондарев Фома Федорович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Бекетова (Бондарева) Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Бондарев Фома Федорович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
02.08.1919
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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