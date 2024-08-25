Бондарева Гликерия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти02.08.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Григорий
Мать: Жена Григория
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Бондарев Фома Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1875
Сын: Бондарев Федор Фомич
Отец ребёнка: Бондарев Фома Федорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Бекетова (Бондарева) Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Бондарев Фома Федорович
Смерть
02.08.1919