Галищева (Гутнева) Акилина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галищева (Гутнева) Акилина Терентьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.06.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1841

Отец: Гутнев Терентий Петрович

Мать: Гутнева Татьяна Ивановна

ГАЗО
Бракосочетание
17.01.1860

Муж: Галищев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Галищев Захар Иванович

Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Галищев Павел Иванович

Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.04.1866

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.04.1866

Сын: Галищев Марк Иванович

Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
05.10.1868

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
25.03.1871

Сын: Галищев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
12.03.1874

Сын: Галищев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
02.01.1877

Сын: Галищев Василий Иванович

Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.04.1879

Сын: Галищев Савва Иванович

Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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