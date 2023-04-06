Галищева (Гутнева) Акилина Терентьевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1841
Отец: Гутнев Терентий Петрович
Мать: Гутнева Татьяна Ивановна
ГАЗО
Бракосочетание
17.01.1860
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.04.1866
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.04.1866
Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
05.10.1868
Дочь: Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
25.03.1871
Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
12.03.1874
Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.1877
Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.04.1879
Отец ребёнка: Галищев Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно