Галищев Захар Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Орличенко Матрона Захаровна
Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
09.02.1879
Сын: Галищев Харлампий Захарович
Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
25.08.1880
Сын: Галищев Варфоломей Захарович
Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
03.08.1885
Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
21.04.1887
Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
16.01.1890
Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.06.1895
Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно