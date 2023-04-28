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Галищев Захар Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Галищев Иван Яковлевич

Мать: Галищева Акилина Терентьевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Орличенко Матрона Захаровна

Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
09.02.1879

Сын: Галищев Харлампий Захарович

Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
25.08.1880

Сын: Галищев Варфоломей Захарович

Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
03.08.1885

Сын: Галищев Антон Захарович

Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
21.04.1887

Сын: Галищев Федор Захарович

Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
16.01.1890

Сын: Галищев Павел Захарович

Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
26.06.1895

Сын: Галищев Давид Захарович

Мать ребёнка: Галищева Агафья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галищева Агафья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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