Орличенко (Галищева) Матрона Захаровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
19.10.1897
Рождение ребёнка
22.06.1899
Дочь: Барон Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1902
Сын: Орличенко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1904
Сын: Орличенко Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Орличенко Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
09.11.1908
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1912
Сын: Орличенко Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно