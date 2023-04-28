Орличенко (Галищева) Матрона Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко (Галищева) Матрона Захаровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Галищев Захар Иванович

Мать: Галищева Агафья Григорьевна

Бракосочетание
19.10.1897

Муж: Орличенко Яков Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1899

Дочь: Барон Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович

Рождение ребёнка
08.05.1902

Сын: Орличенко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович

Рождение ребёнка
18.01.1904

Сын: Орличенко Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Орличенко Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович

Рождение ребёнка
09.11.1908

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович

Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Орличенко Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Орличенко Яков Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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