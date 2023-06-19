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Орличенко Яков Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.01.1869

Дата смерти

31.05.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1869

Отец: Орличенко Михаил Климентьевич

Мать: Орличенко Агафья Даниловна

Бракосочетание
19.10.1897

Жена: Орличенко Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
22.06.1899

Дочь: Барон Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
08.05.1902

Сын: Орличенко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
18.01.1904

Сын: Орличенко Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Орличенко Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
09.11.1908

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Орличенко Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1920
Причина смерти: тиф