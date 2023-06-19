Орличенко Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.01.1869
Дата смерти31.05.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1869
Бракосочетание
19.10.1897
Рождение ребёнка
22.06.1899
Дочь: Барон Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
08.05.1902
Сын: Орличенко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
18.01.1904
Сын: Орличенко Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Орличенко Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
09.11.1908
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
02.08.1912
Сын: Орличенко Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Орличенко Матрона Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1920
Причина смерти: тиф