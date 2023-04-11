Кичигина Пелагея Ананиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кичигин Стефан Евгеньевич
Отец ребёнка: Кичигин Евгений Стефанович
Рождение ребёнка
21.03.1894
Дочь: Зуева Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Кичигин Евгений Стефанович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кичигина Параскева Евгеньевна
Отец ребёнка: Кичигин Евгений Стефанович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Павлова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Кичигин Евгений Стефанович
Смерть
Неизвестно