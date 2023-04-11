Кичигина Пелагея Ананиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичигина Пелагея Ананиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кичигин Стефан Евгеньевич

Отец ребёнка: Кичигин Евгений Стефанович

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1894

Дочь: Зуева Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Кичигин Евгений Стефанович

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кичигина Параскева Евгеньевна

Отец ребёнка: Кичигин Евгений Стефанович

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Павлова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Кичигин Евгений Стефанович

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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