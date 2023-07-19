Червоник Павел Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти10.04.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Червончик Владимир Павлович
Мать ребёнка: Червоник Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.10.1931
Дочь: Червоник Галина Павловна
Мать ребёнка: Червоник Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Червоник Мария Фёдоровна
Смерть
10.04.1958
Похороны
Неизвестно
Россь, Волковысский район, Гродненская область
Росское кладбище