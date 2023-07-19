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Червоник Павел Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

10.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Червончик Владимир Павлович

Мать ребёнка: Червоник Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.10.1931

Дочь: Червоник Галина Павловна

Мать ребёнка: Червоник Мария Фёдоровна

Красносельский, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червоник Сергей Павлович

Мать ребёнка: Червоник Мария Фёдоровна

Смерть
10.04.1958
Красносельский, Волковысский район, Гродненская область
Похороны
Неизвестно
Россь, Волковысский район, Гродненская область
Росское кладбище
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