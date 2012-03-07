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Червоник (Червоник) Галина Павловна

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Место рождения

Красносельский, Волковысский район, Гродненская область

Дата рождения

04.10.1931

Дата смерти

07.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1931

Отец: Червоник Павел Викентьевич

Мать: Червоник Мария Фёдоровна

Красносельский, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червоник Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Червоник Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червоник Георгий Петрович

Смерть
07.03.2012
Красносельский, Волковысский район, Гродненская область
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Россь, Волковысский район, Гродненская область
Росское кладбище
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