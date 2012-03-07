Червоник (Червоник) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения04.10.1931
Дата смерти07.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червоник Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Червоник Георгий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2012
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Россь, Волковысский район, Гродненская область
Росское кладбище