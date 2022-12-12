городской посёлок Россь, городской посёлок Россь, Волковысский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Россь

Волковысский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Росская волость
290. Росс, (Подросль), местечко бывшее владельческое, при р. Россь, дворов 52, жителей 493 и мещ. 458, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православ Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Росская волость
РоссьМестечко3401416½16½Россь
РоссьИмение1141416½16½Россь

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Волковысский район
гп Россь5391

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Волковысский район, Росский сельсовет
гп Россь1127
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