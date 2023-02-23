Артемьева Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Ольга Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Артемьев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Артемьев Кирилл Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Федор Кириллович

Отец ребёнка: Артемьев Кирилл Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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