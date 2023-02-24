Артемьев Кирилл Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1889
Рождение ребёнка
1918
Сын: Артемьев Николай Кириллович
Мать ребёнка: Артемьева Ольга Сергеевна
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Федор Кириллович
Мать ребёнка: Артемьева Ольга Сергеевна
Смерть
Неизвестно