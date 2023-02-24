Артемьев Кирилл Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев Кирилл Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1889

Отец: Артюхин / Артемьев Афанасий Артемьевич

Мать: Артюхина Александра Сергеева

Рождение ребёнка
1918

Сын: Артемьев Николай Кириллович

Мать ребёнка: Артемьева Ольга Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Федор Кириллович

Мать ребёнка: Артемьева Ольга Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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