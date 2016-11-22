Дубинович (Зубкова) Анисия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович (Зубкова) Анисия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дубинович Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сукова Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дубинович Марк Фёдорович

Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
15.06.1931

Дочь: Burlakov Агнея Фёдоровна

Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Селюжицкая Анфиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович

Upe
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1954
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
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