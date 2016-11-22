Дубинович (Зубкова) Анисия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сукова Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
15.06.1931
Дочь: Burlakov Агнея Фёдоровна
Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Селюжицкая Анфиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Дубинович Фёдор Иванович
Upe
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1954
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
Apidomy