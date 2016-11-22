Дубинович Фёдор Иванович
Место рожденияZhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сукова Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
15.06.1931
Дочь: Burlakov Агнея Фёдоровна
Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Селюжицкая Анфиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Зоя Фёдоровна
Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна
Upe
Работа или профессия
Неизвестно