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Дубинович Фёдор Иванович

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Место рождения

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Дубинович Иван Афанасьевич

Мать: Дубинович Февронья (Хавронья)

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1915

Сын: Дубинович Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сукова Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дубинович Марк Фёдорович

Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
15.06.1931

Дочь: Burlakov Агнея Фёдоровна

Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Селюжицкая Анфиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Зоя Фёдоровна

Мать ребёнка: Дубинович Анисия Кирилловна

Upe
Работа или профессия
Неизвестно
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