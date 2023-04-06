Белянкина Сутягина (Безбородовъ) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянкина Сутягина (Безбородовъ) Федосья

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Безбородовъ Алексей

Мать: Безбородова Лукерья Ефимова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Сутянинъ Белянкинъ Петръ

Отец ребёнка: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сутянинъ Белянкинъ Кириллъ

Отец ребёнка: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий

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