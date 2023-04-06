Белянкина Сутягина (Безбородовъ) Федосья
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Безбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сутянинъ Белянкинъ Кириллъ
Отец ребёнка: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно