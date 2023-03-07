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Сутянинъ Белянкинъ Кондратий

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Белянкинъ Артемий

Мать: Белянкина Татьяна Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Белянкина Сутягина Федосья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Белянкина Сутягина Федосья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Сутянинъ Белянкинъ Петръ

Мать ребёнка: Белянкина Сутягина Федосья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сутянинъ Белянкинъ Кириллъ

Мать ребёнка: Белянкина Сутягина Федосья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белянкина Сутягина Федосья

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