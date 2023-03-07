Сутянинъ Белянкинъ Кондратий
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Белянкинъ Артемий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Белянкина Сутягина Федосья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Белянкина Сутягина Федосья
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Белянкина Сутягина Федосья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сутянинъ Белянкинъ Кириллъ
Мать ребёнка: Белянкина Сутягина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно