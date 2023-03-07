Белянкинъ Артемий
Место рождения
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Белянкинъ Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Сутянинъ Белянкинъ Сергей
Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Крысина Татьяна
Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий
Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сутянинъ Белянкинъ Николай
Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сутянинъ Белянкинъ Игнатий
Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно