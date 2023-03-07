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Белянкинъ Артемий

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Белянкинъ Илья

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Сутянинъ Белянкинъ Сергей

Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Крысина Татьяна

Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Сутянинъ Белянкинъ Кондратий

Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Сутянинъ Белянкинъ Николай

Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сутянинъ Белянкинъ Игнатий

Мать ребёнка: Белянкина Татьяна Алексеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белянкина Татьяна Алексеева

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