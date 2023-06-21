Кислицын Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1894
Дата смерти08.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1894
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Кислицын Николай Федорович
Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1927
Дочь: Тырыкина Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислицын Сергей Федорович
Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1986
Кугунур, Яранский уезд, Вятская губерния