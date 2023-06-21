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Кислицын Федор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1894

Дата смерти

08.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1894

Отец: Кислицын Николай Лаврентьевич

Мать: Кислицына Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кислицын Иван Федорович

Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Кислицын Николай Федорович

Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1927

Дочь: Тырыкина Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицын Сергей Федорович

Мать ребёнка: Кислицына Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Анастасия Алексеевна

Смерть
08.02.1986
Кугунур, Яранский уезд, Вятская губерния