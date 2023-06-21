Кислицына (Бобыкина) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1898
Дата смерти28.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1898
Отец: Бобыкин Алексей
Мать: Бобыкина Устинья
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Кислицын Николай Федорович
Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич
Рождение ребёнка
19.10.1927
Дочь: Тырыкина Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислицын Сергей Федорович
Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1994
Кугунур, Яранский уезд, Вятская губерния