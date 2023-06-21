Кислицына (Бобыкина) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Бобыкина) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1898

Дата смерти

28.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1898

Отец: Бобыкин Алексей

Мать: Бобыкина Устинья

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кислицын Иван Федорович

Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Кислицын Николай Федорович

Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич

Рождение ребёнка
19.10.1927

Дочь: Тырыкина Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицын Сергей Федорович

Отец ребёнка: Кислицын Федор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Федор Николаевич

Смерть
28.12.1994
Кугунур, Яранский уезд, Вятская губерния