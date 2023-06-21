Кислицына (Лобастова) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Лобастова) Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

22.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Лобастов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кислицын Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
22.06.1894

Сын: Кислицын Федор Николаевич

Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Между 1898 и 1899

Дочь: Лобастова Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
03.10.1903

Дочь: Самоделкина Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Воложанина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кислицын Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Николай Лаврентьевич

Смерть
22.09.1946
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область