Кислицына (Лобастова) Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти22.09.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Лобастов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кислицын Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.06.1894
Сын: Кислицын Федор Николаевич
Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1899
Дочь: Лобастова Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Самоделкина Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Воложанина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кислицын Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кислицын Николай Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1946
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область