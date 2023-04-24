Григорий Трофимов
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти29.12.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Трофим Николаев
Мать: Христина Кондратьева
Рождение ребёнка
1885
Сын: Александр
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Овсянников Иван Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1888
Сын: Овсянников Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Овсянников Архип Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.12.1904