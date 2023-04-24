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Григорий Трофимов

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Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

29.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Трофим Николаев

Мать: Христина Кондратьева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Александр

Мать ребёнка: Анна Иванова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Овсянников Иван Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1888

Сын: Овсянников Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Овсянников Архип Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.12.1904
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