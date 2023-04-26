Христина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Кондратий Аверьянов
Мать: Евдокия Памфилова
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Трофим Николаев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Николаев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Николаев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Николаев
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд