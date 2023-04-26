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Христина Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Кондратий Аверьянов

Мать: Евдокия Памфилова

Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Трофим Николаев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Николаев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Николаев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Николаев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
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