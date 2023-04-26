Евдокия Памфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Памфилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Федот Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Аверьянов

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Евстигней Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Аверьянов

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Христина Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Аверьянов

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Матрона Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Аверьянов

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