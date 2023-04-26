Евдокия Памфилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Федот Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Аверьянов
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Евстигней Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Аверьянов
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Христина Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Аверьянов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Матрона Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Аверьянов