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Матрона Кондратьева
Матрона Кондратьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1824
Пол
Женский
Отец
Кондратий Аверьянов
Около 1789 г.р.
Мать
Евдокия Памфилова
Около 1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец:
Кондратий Аверьянов
Мать:
Евдокия Памфилова
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