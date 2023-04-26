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Матрона Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Пол

Женский

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Кондратий Аверьянов

Мать: Евдокия Памфилова