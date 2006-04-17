Коваленко (Буркина) Вера Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1925
Дата смерти17.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925
Отец: Буркин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1948
Дочь: Боровик Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Коваленко Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.07.1954
Сын: Коваленко Сергей Константинович
Отец ребёнка: Коваленко Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.10.1957
Сын: Коваленко Евгений Константинович
Отец ребёнка: Коваленко Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.03.1959
Сын: Коваленко Юрий Константинович
Отец ребёнка: Коваленко Константин Тимофеевич
Смерть
17.04.2006