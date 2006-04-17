Коваленко (Буркина) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Буркина) Вера Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1925

Дата смерти

17.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925

Отец: Буркин Фёдор Иванович

Мать: Буркина Просковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.11.1948

Дочь: Боровик Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Коваленко Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.07.1954

Сын: Коваленко Сергей Константинович

Отец ребёнка: Коваленко Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.10.1957

Сын: Коваленко Евгений Константинович

Отец ребёнка: Коваленко Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.03.1959

Сын: Коваленко Юрий Константинович

Отец ребёнка: Коваленко Константин Тимофеевич

Смерть
17.04.2006
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