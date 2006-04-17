Буркин Фёдор (Феодор) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1902
Дата смерти01.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1902
Отец: Буркин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
30.09.1925
Дочь: Коваленко Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Буркина Просковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богуславский Феликс Фёдорович
Мать ребёнка: Буркина Просковья Фёдоровна
Смерть
01.02.1943