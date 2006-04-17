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Буркин Фёдор (Феодор) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1902

Дата смерти

01.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1902

Отец: Буркин Иван Ефимов

Мать: Буркина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
30.09.1925

Дочь: Коваленко Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Буркина Просковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богуславский Феликс Фёдорович

Мать ребёнка: Буркина Просковья Фёдоровна

Смерть
01.02.1943
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