Боровик (Коваленко) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровик (Коваленко) Наталья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948

Отец: Коваленко Константин Тимофеевич

Мать: Коваленко Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.06.1973

Дочь: Матвеева Марина Михайловна

Отец ребёнка: Боровик Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1976

Дочь: Коваленко Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Боровик Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1979

Дочь: Куликова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Боровик Михаил Иванович

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