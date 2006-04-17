Боровик (Коваленко) Наталья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948
Рождение ребёнка
05.06.1973
Дочь: Матвеева Марина Михайловна
Отец ребёнка: Боровик Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1976
Дочь: Коваленко Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Боровик Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1979
Дочь: Куликова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Боровик Михаил Иванович