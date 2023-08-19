Шерварли Евфросиния Степановна
Место рождения
Дата рождения15.08.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
15.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-16,зап.-49
Рождение ребёнка
05.01.1900
Дочь: Евдокия Онуфриевна
Отец ребёнка: Шерварли Онуфрий Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-164,зап.-3
Рождение ребёнка
27.06.1902
Дочь: Екатерина Онуфриевна
Отец ребёнка: Шерварли Онуфрий Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-82,зап.-45
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно