Шерварли Евфросиния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли Евфросиния Степановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.08.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-16,зап.-49
Рождение ребёнка
05.01.1900

Дочь: Евдокия Онуфриевна

Отец ребёнка: Шерварли Онуфрий Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-164,зап.-3
Рождение ребёнка
27.06.1902

Дочь: Екатерина Онуфриевна

Отец ребёнка: Шерварли Онуфрий Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-82,зап.-45
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерварли Онуфрий Захарович

Смерть
Неизвестно
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