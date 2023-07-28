Сандина (Сандина) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Тишкина Мария Карповна
Отец ребёнка: Сандин Карп Яковлевич
Рождение ребёнка
13.02.1904
Отец ребёнка: Сандин Карп Яковлевич
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сандин Карп Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкина Параскева Карповна
Отец ребёнка: Сандин Карп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно