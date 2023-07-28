Сандина (Сандина) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандина (Сандина) Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Тишкина Мария Карповна

Отец ребёнка: Сандин Карп Яковлевич

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.02.1904

Сын: Сандин Федор Карпович

Отец ребёнка: Сандин Карп Яковлевич

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сандин Карп Яковлевич

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкина Параскева Карповна

Отец ребёнка: Сандин Карп Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандин Карп Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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