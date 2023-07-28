Сандин Карп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сандин Яков
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Тишкина Мария Карповна
Мать ребёнка: Сандина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
13.02.1904
Мать ребёнка: Сандина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Сандина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкина Параскева Карповна
Мать ребёнка: Сандина Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сандина Ирина Павловна
Смерть
Неизвестно