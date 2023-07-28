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Сандин Карп Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сандин Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Тишкина Мария Карповна

Мать ребёнка: Сандина Ирина Павловна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.02.1904

Сын: Сандин Федор Карпович

Мать ребёнка: Сандина Ирина Павловна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Сандина Ирина Павловна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкина Параскева Карповна

Мать ребёнка: Сандина Ирина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандина Ирина Павловна

Смерть
Неизвестно
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