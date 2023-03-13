Воронова Татьяна Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Татьяна Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Залотова Матрена

Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Вороновъ Елисей

Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Степанъ

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