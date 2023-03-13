Воронова Татьяна Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Залотова Матрена
Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Вороновъ Елисей
Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороновъ Степанъ