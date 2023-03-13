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Вороновъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Вороновъ Иванъ Афонасьевъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Залотова Матрена

Мать ребёнка: Воронова Татьяна Савельева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Воронова Татьяна Савельева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Вороновъ Елисей

Мать ребёнка: Воронова Татьяна Савельева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Татьяна Савельева

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