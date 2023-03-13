Вороновъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Вороновъ Иванъ Афонасьевъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Залотова Матрена
Мать ребёнка: Воронова Татьяна Савельева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Воронова Татьяна Савельева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Вороновъ Елисей
Мать ребёнка: Воронова Татьяна Савельева
Бракосочетание
Неизвестно