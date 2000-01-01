Касаткина (Вуколова) Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1874 ст.
Рождение ребёнка
11.05.1878 ст.
Дочь: Дашкова-Муравьёва Феодосия Осиповна
Отец ребёнка: Касаткин Осип Панфилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Касаткин Осип Панфилович
Смерть
Неизвестно