Касаткина (Вуколова) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина (Вуколова) Феодосия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1874 ст.

Муж: Касаткин Осип Панфилович

Рождение ребёнка
11.05.1878 ст.

Дочь: Дашкова-Муравьёва Феодосия Осиповна

Отец ребёнка: Касаткин Осип Панфилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касаткин Иван Осипович

Отец ребёнка: Касаткин Осип Панфилович

Смерть
Неизвестно
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