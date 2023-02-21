Касаткин Осип Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Касаткин Панфил
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1874 ст.
Рождение ребёнка
11.05.1878 ст.
Дочь: Дашкова-Муравьёва Феодосия Осиповна
Мать ребёнка: Касаткина Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Касаткина Феодосия Григорьевна
Смерть
Неизвестно