Касаткин Осип Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткин Осип Панфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Касаткин Панфил

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1874 ст.

Жена: Касаткина Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.05.1878 ст.

Дочь: Дашкова-Муравьёва Феодосия Осиповна

Мать ребёнка: Касаткина Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касаткин Иван Осипович

Мать ребёнка: Касаткина Феодосия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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