Стогова Устинья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Стогов Иван Иванович
Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стогов Иван Нефедов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно