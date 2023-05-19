Стогова Устинья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтогова Устинья Герасимова

Стогова Устинья Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Стогов Антон Иванович

Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Стогов Иван Иванович

Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Стогов Иван Нефедов

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Иван Нефедов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно