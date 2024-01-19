Стогов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Стогов Иван Нефедов
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Стогова Ольга Нилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стогов Иван Иванович
Мать ребёнка: Стогова Ольга Нилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стогова Ольга Нилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно