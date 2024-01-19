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Стогов Иван Иванович

Место рождения

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Стогов Иван Нефедов

Мать: Стогова Устинья Герасимова

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Стогов Василий Иванович

Мать ребёнка: Стогова Ольга Нилова

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стогов Иван Иванович

Мать ребёнка: Стогова Ольга Нилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стогова Ольга Нилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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